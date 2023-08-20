Rusya Ukrayna'yı vurdu: 7 ölü 144 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki Çernihiv kentinin merkezine dün akşam füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 144 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Rusya Ukrayna'yı vurdu: 7 ölü 144 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Dün Çernihiv'de meydana gelen korkunç terör saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın şehir merkezine düzenlediği saldırı sonucu 144 kişi yaralandı. Yaralılardan 15’i çocuk ve 15’i polis memuru” denildi.

ZELENSKİ: ASKERLERİMİZ RUSYA'YA KARŞILIK VERECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda hayatını kaybedenler arasında 6 yaşında Sofia adında bir kız çocuğunun da olduğunu belirterek, “Maalesef Çernihiv'de Rus füzesiyle 7 kişi hayatını kaybetti, ölenler arasında bir kız çocuğu da vardı, adı Sofia'ydı, 6 yaşındaydı. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 144 yaralı var. Füze şehrin merkezine isabet etti. Eminim ki askerlerimiz bu terör saldırısı için Rusya'ya karşılık verecektir. Hem de somut bir şekilde” ifadelerini kullandı.

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