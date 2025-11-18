Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD'ye yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Dmitriyev, ülkesi ile ABD'nin yeni bir mahkum takası yapılma ihtimaline yönelik görüştüğünü bildirdi.

Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev, Axios haber sitesine telefonla mülakat verdi.

Buna göre, Dmitriyev, ABD tarafının çalıştığı olası mahkum takası gibi insani nitelikteki konular üzerine ABD'li yetkililer ve Donald Trump yönetiminden isimlerle görüştüğünü ifade etti.

Meseleye ilişkin bilgi sahibi olan başka bir kaynak da Dmitriyev'in söz konusu meseleleri ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve bazı yetkililerle görüştüğünü aktardı.

ABD'li başka bir yetkili de görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini ancak henüz hiçbir anlaşmaya varılmadığını belirterek, ülkesinin "alıkonulan herhangi bir vatandaşının" serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.