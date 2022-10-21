Rusya ve ABD’den Ukrayna görüşmesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda Ukrayna’daki durumu görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şoygu ile Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede “Ukrayna’daki durum dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular” ele alındı.

İki bakanın, son kez 13 Mayıs’ta yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusu ele alınmıştı. (AA)