28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi

Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi

Rusya ile ABD arasında nükleer silahların denetlenmesi konusunda Mısır’da yarın başlayacak toplantının belirsiz bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:57
Takip Et

Rusya ve ABD’nin Kahire’deki nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi

Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi
+
Aa
-

Rus Kommersant gazetesinin ABD’nin Moskova Büyükelçiliği ve Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mısır’ın başkenti Kahire’de 29 Kasım-6 Aralık’ta yapılması planlanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) çerçevesinde nükleer silahların denetlenmesi ile ilgili ikili istişare komisyonu toplantısı Rusya’nın isteğiyle iptal edildi. Toplantının belirsiz bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığının toplantının ertelenme nedeni ile ilgili bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

Kahire’deki toplantıda, nükleer silahların yerinde denetlenmesine devam edilmesi ve ikili anlaşmalar çerçevesinde güvenlik alanında Rusya ile ABD tarafının birbirlerine yönelik karşılıklı suçlamalarının ele alınması bekleniyordu.

İlgili komisyon, en son Ekim 2021'de toplanmıştı ve Rusya ağustos ayında ABD'nin denetimlere izin vermediği gerekçesiyle Amerikalı denetçilerin Rus nükleer silahlarını denetleme çalışmalarını askıya aldığını açıklamıştı.

2010'da imzalanan New START anlaşması, iki ülkenin konuşlandırılmış stratejik nükleer savaş başlığını en fazla 1550 olarak sınırlandırmıştı.

Anlaşma aynı zamanda, fırlatma rampaları ve ağır bombardıman uçaklarının sayısını 800 olarak sınırlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten kısa bir süre sonra, Ocak 2021'de iki ülke anlaşmayı 2026'ya uzatmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
1
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
3
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
4
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
5
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
6
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Hasta taşıyan ambulansa traktör çarptı. 2 yaralı
﻿Hasta taşıyan ambulansa traktör çarptı. 2 yaralı
﻿Hasta taşıyan ambulansa traktör çarptı. 2 yaralı
﻿Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi
﻿Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi
﻿Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi
﻿Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   
﻿Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   
﻿Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   
﻿Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı
﻿Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı
﻿Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.