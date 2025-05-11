Rusya ve Etiyopya'dan kritik iş birliği

Etiyopya Cumhurbaşkanı Taye Atske Selassie, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 80. Zafer Günü kutlamaları kapsamında Rusya Devlet Başkanı’nın Ulaştırma Alanında Uluslararası İşbirliği Danışmanı Igor Levitin ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki lojistik ve ulaştırma alanlarında iş birliğini güçlendirmeye odaklandı.

Taye ve Levitin, özellikle Doğu Afrika’da altyapı bağlantılarının geliştirilmesi ve bölgesel entegrasyon çabaları çerçevesinde birlikte çalışma iradesi ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Taye, Etiyopya ile Rusya arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını ve son yıllarda bu ilişkilerin hız kazandığını vurguladı.

Etiyopya’nın bölgesindeki en büyük ekonomilerden biri olduğunu belirten Taye, ülkesinin lojistik ve ulaştırma altyapısını hem ulusal hem de bölgesel ölçekte geliştirmeyi öncelik olarak gördüklerini ifade etti. Rusya’nın bu alandaki tecrübesine dikkat çeken Taye, iki ülke arasındaki niyetin somut projelere dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede söz alan Igor Levitin ise, Rusya ile Etiyopya arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğine dikkat çekti. Etiyopya’nın Afrika kıtasında stratejik önemde bir ülke olduğunu vurgulayan Levitin, Rusya’nın bu ülkeyle daha derin iş birliklerine hazır olduğunu belirtti.

Levitin, Rus hükümetinin Etiyopya’da yeni lojistik ve ulaşım projeleri hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu ve bu projelerin bölgesel bağlantılara katkı sunacağını dile getirdi. Özellikle kara yolu, demir yolu ve liman altyapısının geliştirilmesinde Rusya’nın aktif rol oynayacağı belirtildi.

Etiyopya’nın, Cibuti ve Kenya üzerinden denize çıkış yolları ile bağlantılı lojistik koridorlar kurma planları bulunuyor. Bu doğrultuda, Rusya’nın sağlayacağı teknik destek ve yatırım fırsatları, ülkenin dış ticaret ağını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bu temaslar, Afrika kıtasındaki jeopolitik dengeler açısından da dikkatle takip ediliyor. Taraflar, ilerleyen süreçte somut projelerin kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.