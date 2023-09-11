Rusya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, bir araya geldiği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Kore Yarımadası sorunu ve Rusya ile Kuzey Kore arasındaki görüşmeleri ele aldı.

KAYNAK: AA
Rusya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasına göre Park, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Park, görüşmede gündemdeki Rusya-Kuzey Kore görüşmeleri ve "askeri işbirliği" iddialarına işaret ederek, ilişkilerin "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK) kararlarına uygun" olması gerektiğini vurguladı.

Bu ilişkilerin bölgede "barış ve istikrara katkı sağlayacak şekilde" ilerlemesi gerektiğini kaydeden Park, "BM Güvenlik Konseyinin daimi olmayan bir üyesi olarak atanmamız halinde Rusya ile Kuzey Kore meselesi de dahil olmak üzere Güvenlik Konseyinde yapıcı işbirliği çerçevesinde çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Park, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Güney Kore'nin Rusya'daki vatandaşlarının güvenliği ve Koreli şirketlerin sorunlarına ilişkin Rus tarafıyla ortak çalışmak istediklerini belirtti.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Son Haberler
Rip akıntısı tehlikesi. Denize girmek yasaklandı Güncel
Rip akıntısı tehlikesi. Denize girmek yasaklandı
İki ünlü sanatçı fotoşopu fazla kaçırıp çocukluklarına döndü Magazin
İki ünlü sanatçı fotoşopu fazla kaçırıp çocukluklarına döndü
Rekolte düştü fiyatı uçtu. Sağımı başladı Güncel
Rekolte düştü fiyatı uçtu. Sağımı başladı
Konya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı Güncel
Konya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler Güncel
Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler
Mobilyalar içerisine saklanmış 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Mobilyalar içerisine saklanmış 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı Güncel
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı