Rusya ve Ukrayna 3. kez Türkiye'de görüşecek! Yer ve saat belli oldu...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya ve Ukrayna 3. kez Türkiye'de görüşecek! Yer ve saat belli oldu...

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri 3. kez Türkiye'de yapılacak. Zirvenin yarın saat 13.00'da Çırağan Sarayı'nda olacağı öğrenildi.

Dışişleri kaynaklarından gelen bilgiye göre; Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmeler yarın saat 13.00'de Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

RUS HEYETİ İSTANBUL'A YOLA ÇIKTI

Rusya Devlet Başkanı’nın yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki bir Rus heyeti, TASS haber ajansının haberine göre Ukrayna ile yapılacak müzakerelere katılmak üzere dün İstanbul'a hareket etti.

UKRAYNA HEYETİ BAŞKANI KIRIMLI SAVUNMA BAKANI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın İstanbul’da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu netleştirdim. Heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" dedi.

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