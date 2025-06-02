Rusya ve Ukrayna bugün görüşecek: İstanbul’daki kritik zirveden barış çıkacak mı?

Rusya ve Ukrayna arasında bugün kritik bir zirve gerçekleşecek. İki ülkenin heyetleri bugün İstanbul’da bir kez daha bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin bugün saat 13.00'da Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.

Müzakere görüşmelerine katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti, İstanbul'a geldi.

Moskova yönetimi, kendi barış şartlarını belirlediklerini ancak bunları önceden açıklamayı reddettiklerini duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise İstanbul’daki görüşmelere katılacaklarını belirterek heyetin başında ise Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini duyurdu.

Zelenski, "İstanbul'da yapılacak toplantı öncesinde Ukrayna'nın tutumlarının ana hatlarını çizdim" ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki görüşmelerdeki tutumlarına ilişkin detay veren Zelenski, "Birincisi, tam ve şartsız ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri getirilmesi. Güvenilir, kalıcı bir barışın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi için, en üst düzeyde bir toplantının hazırlanması. Bu kilit meseleler yalnızca liderler tarafından çözülebilir. Yarın heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.

MÜZAKEREDEN ÖNCE ÇATIŞMA HIZ KAZANDI



Taraflar bugün İstanbul'da masaya oturmaya hazırlanırken, cumartesiyi pazara bağlayan gece şiddetli saldırı haberleri geldi.



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bazı uçakların alev aldığını açıkladı.



Saldırılar, Rusya'nın kuzeybatı, güneybatı ve doğusundaki toprakların iç kesimlerine ulaştı.



Ukrayna kaynaklı sosyal medya hesaplarında, Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik büyük çaplı bir İHA operasyonu yaptığı belirtildi.



Saldırılarda A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları dahil 40'tan fazla Rus uçağının hasar aldığı iddia edilirken, bazı bombardıman uçaklarına yönelik saldırıların gerçekleştiği Ukrayna kaynaklı görüntüler hızla yayıldı.



Saldırıların Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki Rus hava üslerine düzenlendiği ileri sürüldü.