﻿Rusya yine İngiltere’yi suçladı. İngiltere gemilerle cevap vermişti

Rusya İngiltere’ye yönelik sabotaj iddialarını tekrarladı. Kremlin’den yapılan açıklamada, İngiltere'nin söz konusu saldırıları koordine ettiğini öne sürüldü.

Kremlin, ayrıca boru hatlarının onarılıp onarılmayacağı konusunda herhangi bir karar alınmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamalarda hatlarda yaşanan patlamaları “uluslararası terör” olarak nitelendirmişti.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’de meydana gelen sızıntılar İngiltere’yi harekete geçirmiş, İngiltere’nin, su altı gaz ve petrol boru hatlarını ve internet kablolarını Rus sabotajından korumak için Kuzey Denizi’ne savaş gemileri gönderdiği ortaya çıkmıştı.