1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya yine İngiltere’yi suçladı. İngiltere gemilerle cevap vermişti

Rusya yine İngiltere’yi suçladı. İngiltere gemilerle cevap vermişti

Rusya Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’de meydana gelen patlamalarla ilgili yine İngiltere’yi suçladı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:45
Takip Et

Rusya yine İngiltere’yi suçladı. İngiltere gemilerle cevap vermişti

Rusya yine İngiltere’yi suçladı. İngiltere gemilerle cevap vermişti
+
Aa
-

Rusya İngiltere’ye yönelik sabotaj iddialarını tekrarladı. Kremlin’den yapılan açıklamada, İngiltere'nin söz konusu saldırıları koordine ettiğini öne sürüldü.

Kremlin, ayrıca boru hatlarının onarılıp onarılmayacağı konusunda herhangi bir karar alınmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamalarda hatlarda yaşanan patlamaları “uluslararası terör” olarak nitelendirmişti.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’de meydana gelen sızıntılar İngiltere’yi harekete geçirmiş, İngiltere’nin, su altı gaz ve petrol boru hatlarını ve internet kablolarını Rus sabotajından korumak için Kuzey Denizi’ne savaş gemileri gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
1
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
2
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
3
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
4
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
5
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
6
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
7
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Rusya yine İngiltere’yi suçladı. İngiltere gemilerle cevap vermişti
﻿Rusya yine İngiltere’yi suçladı. İngiltere gemilerle cevap vermişti
﻿Rusya yine İngiltere’yi suçladı. İngiltere gemilerle cevap vermişti
﻿THY Panama'ya direkt seferlere başladı. Haftada üç uçuş gerçekleştirilecek
﻿THY Panama'ya direkt seferlere başladı. Haftada üç uçuş gerçekleştirilecek
﻿THY Panama'ya direkt seferlere başladı. Haftada üç uçuş gerçekleştirilecek
﻿Bayburt Sağlık Müdürlüğü tıbbi cihaz satın alacak
﻿Bayburt Sağlık Müdürlüğü tıbbi cihaz satın alacak
﻿Bayburt Sağlık Müdürlüğü tıbbi cihaz satın alacak
﻿Türkiye'de 19 bin bağışsever aranıyor. İşte nedeni...
﻿Türkiye'de 19 bin bağışsever aranıyor. İşte nedeni...
﻿Türkiye'de 19 bin bağışsever aranıyor. İşte nedeni...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.