Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Rusya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi. Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.

kamcatkada-7-4-buyuklugunde-deprem-910946-270696.jpg

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

depremrusyaoldu.jpg

