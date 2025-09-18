Rusya'da 7.8 büyüklükte deprem!

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, depremin deniz yüzeyinin 10 kilometre derinliğinde olduğunu aktarıldı.
8,8 İLE SALLANMIŞTI
Sık sık sarsıntılar yaşanan bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.