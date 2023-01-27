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Rusya'da ağır yaralanan Türk öğrenci tedavi için Türkiye’ye getirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da kaldığı öğrenci yurdunun 13'üncü katından düşerek ağır yaralanan tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Altınışık (21) ailesi tarafından tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 23:26
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Rusya'da ağır yaralanan Türk öğrenci tedavi için Türkiye’ye getirildi

Rusya'da ağır yaralanan Türk öğrenci tedavi için Türkiye’ye getirildi
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İHA - Yusuf Altunışık’ın tedavisinin Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceği öğrenildi.

Rusya’da okuyan tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Altunışık, Moskova’da 21 Aralık 2022 tarihinde kaldığı binanın 13’üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı.

Yaralanan Altunışık tedavi için Moskova’da bir hastaneye götürüldü. Yusuf Altunışık tedavi için götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Bunun üzerine çocuklarının durumunu öğrenmek için babası Salih ve annesi Sedef Altunışık, Rusya'ya gitti.

Bir ayı aşkın süredir Moskova’daki hastanede evlatlarını bekleyen aile, çocuklarının tedavi sürecinin iyi yürütülmediğinden dolayı Türk doktorlarının tedavi etmesini ve Türkiye’ye getirilmesi için yetkililerden yardım istemişti.

Ailenin bu çabası karşılık bularak Yusuf Altunışık, Moskova’dan kalkan tarifeli uçakla tedavisinin yapılması için akşam saatlerinde Türkiye’ye getirildi. Altunışık’ın tedavisi Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceği öğrenildi.

“Dengesini kaybederek düşmüş”

Yusuf’un babası Salih Altınışık evladının sağlık durumu hakkında bilgi verirken bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:
’’Benim oğlum 21 Aralık günü Moskova’daki RUDN Üniversitesi'nde tıp fakültesinde okuyordu.

Kaldığı yurdun 11’inci katında kalıyordu. 13’üncü katta bulunan arkadaşının yanına çıkmış. Yurtta sigara içmek yasak olduğu için pencerede içmek istemiş ve dengesini kaybederek düşmüş.

Sonra hastaneye kaldırıldı. 21 Aralık'tan bugüne kadar orada yoğun bakımdaydı. Biz gerekli girişimleri yaptık, devlet aracıyla getirilsin diye, maalesef olmadı.

Biz kendi imkanımızla getirdik. Özel sağlık ekibi geldi ve biz öyle getirdik çocuğumuzu. Şu an durumu şükürler olsun iyi, bilinci açık ve konuşabiliyor. Hala yoğun bakım süreci devam edecek.

Biz Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdik. Burada tedavisi ne kadar sürecek o doktorların karar vereceği bir şey."

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