Rusya'da askeri helikopter düştü kurtulan olmadı

Rusya'da askeri helikopter düştü

Rusya'nın Kaluga bölgesinde Mi-28 model askeri helikopter, planlı uçuş sırasında düştü. Mürettebattan kurtulan olmadı.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Helikopter ıssız bir bölgeye düştü. Olayın meydana geldiği yerde herhangi bir hasar yok. Mürettebattan kurtulan olmadı" denildi.

İlk bilgilere göre, helikopterin teknik arıza nedeniyle kazaya uğradığı aktarıldı. Açıklamada, olay yerinde Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığından bir komisyonun inceleme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Helikopterin düştüğü Kaluga Bölgesi Valisi Vladislav Şapşa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mi-28 model askeri helikopterin Kaluga'daki Jizdrinskiy bölgesine düştüğünü belirterek, olay yerinde yetkililerin çalıştığını belirtildi.