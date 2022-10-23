Rusya'da askeri uçak düştü

Rus askeri uçağı Irkutsk şehrinde iki katlı bir binanın üstüne düştü.

Reuters'da yer alan habere göre, Irkutsk Valisi, kazada henüz ölü ya da yaralı olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Rusya'da son altı gün içinde gerçekleşen ikinci uçak kazası. Geçen pazartesi Sukhoi Su-34 savaş uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.