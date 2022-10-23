23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rusya'da askeri uçak düştü

Rus bir askeri uçağın Irkutsk şehrinde iki katlı bir binanın üstüne düştüğü açıklandı. Kazada ölen ya da yaralananların olup olmadığı şu an için bilinmiyor.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:16
Takip Et
Rusya'da askeri uçak düştü
+
Aa
-

Rus askeri uçağı Irkutsk şehrinde iki katlı bir binanın üstüne düştü.

Reuters'da yer alan habere göre,  Irkutsk Valisi, kazada henüz ölü ya da yaralı olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Rusya'da son altı gün içinde gerçekleşen ikinci uçak kazası. Geçen pazartesi Sukhoi Su-34 savaş uçağının düşmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
2
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
3
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
4
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
5
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿Resimdeki tavşanı 100 kişiden bulan çıkmadı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
6
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
7
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿İstanbul barajları alarm veriyor
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Beyoğlu'nda sopalarla darbedip silahla ateş açtılar
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
﻿Dİkkat çok önemli! Bulaşık makinesinde ne yıkanır, ne yıkanmaz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.