Rusya'da bazı ürünlerin ihracatına yönelik yasaklar uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, 8 Mart'ta geçici olarak yürürlüğe giren kısıtlamalar gelecek yılın sonuna kadar uzatıldı.

Putin, 8 Mart'ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının yasaklanması talimatını vermişti.

Rus hükümeti de başta teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının yer aldığı 200'den fazla ürünün ihracatını yasaklamıştı.