Rusya’da benzin krizi derinleşiyor: Beyaz Rusya ihracatı kısıtlıyor

Rusya, artan talep ve üretim kısıtları nedeniyle ciddi bir benzin krizinin eşiğinde. Ülkede akaryakıt stokları tükenme noktasına gelirken, bazı bölgelerde satışlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Ağustos başında hükümetin benzin ihracatını yasaklaması piyasanın istikrarını sağlayamadı. Bu durum, halkın temel yakıt ihtiyaçlarını karşılamada yeni zorluklar doğuruyor.

Özellikle işgal altındaki Kırım’da, büyük şehirlerde benzin istasyonlarının boş kalması sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüler arasında. Bölge sakinleri, depolarda yakıt bulunmadığını belirtiyor.

BEYAZ RUSYA’NIN ROLÜ NE?

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi’ne göre, Beyaz Rusya benzin arzında Rusya’nın eksiklerini kısmen karşılayabilecek bir konumda olsa da, bu konuda temkinli davranıyor. Ülkenin yıllık üretim kapasitesi 3-4 milyon ton arasında ve bunun yaklaşık 2 milyon tonu iç tüketim için ayrılıyor. Oysa Rusya’nın aylık benzin ihtiyacı 3 milyon ton civarında.

Beyaz Rusya’nın ekonomik mantığı da ihracatını sınırlıyor. Ülke, ürettiği benzini Çin, Hindistan ve Afrika gibi uluslararası pazarlarda ton başına 1.300-1.900 dolar arasında fiyatla satmayı tercih ediyor. Rusya’da ise ton başına fiyat bin doların altında kalıyor. Mart 2024’teki önceki kriz döneminde Minsk, sadece 3 bin ton benzin göndermişti; bu, Rusya’nın aylık ihtiyacının yüzde 0,1’i anlamına geliyordu.

RAFİNERİ HASARLARININ ETKİLERİ

Sorunun bir diğer boyutu, Rusya’daki rafineri altyapısındaki hasar. Primorsky Krayı ve diğer bölgelerdeki rafinerilere yapılan saldırılar, ülkenin petrol işleme kapasitesinin yüzde 13’ünün kaybına yol açtı. Bu durum, hem iç piyasada hem de ihracatta arzın daha da kısıtlanmasına neden oluyor.

Uzmanlar, benzin krizinin sadece tüketici fiyatlarını artırmakla kalmayıp, lojistik ve sanayi üretimi üzerinde de baskı oluşturduğunu belirtiyor. Yetkililer, acil önlemler olarak Beyaz Rusya’dan yakıt tedarik etmeye çalışıyor. Ancak sınırlı kapasite ve yüksek uluslararası fiyatlar, sorunun kısa vadede çözülemeyeceğini gösteriyor.

Rusya’da benzin krizinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Bölgelerdeki kısıtlamalar, fiyat artışları ve stok sorunları, halkın günlük yaşamını doğrudan etkiliyor.