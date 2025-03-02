Rusya'da bir AVM'ye silahlı saldırı. Yaralılar var

Kaynak: AA
Rusya'da bir AVM'ye silahlı saldırı. Yaralılar var

Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir alışveriş merkezinde bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonrası ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir alışveriş merkezinde bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonrası ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Mıtişçi kentinde bulunan "Krasnıy Kit" (Kırmızı Balina) isimli AVM'de bir kişi güvenlik görevlileriyle kavga etti.

Bu kişinin tabancayla ateş açması sonucunda 3 kişi yaralandı. Ziyaretçiler AVM'den tahliye edilirken, olay yerine polis ekipleri ulaştı. Ateş açan kişi gözaltına alındı.

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