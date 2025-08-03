Rusya'da bir şiddetli deprem daha! Yine salıncağa döndü, jet hızında tsunami açıklaması geldi (03.08.2025)

Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Rusya, Çarşamba günü Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre, Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nda 35 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS açıklamasında, sarsıntının yerel saatle 05.47'de başladığı belirtildi. Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.