Rusya'da cezaevinde mahkumlar isyan etti. Gardiyanları rehin alıp dehşet saçtılar. Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rusya'da cezaevinde mahkumlar isyan etti. Gardiyanları rehin alıp dehşet saçtılar. Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir cezaevinde yaşanan şiddetli bir isyan, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

İsyan sırasında mahkumlar, bıçaklarla silahlanarak gardiyanlara saldırdı ve birkaç personeli rehin aldı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay disiplin komisyonunun oturumu sırasında patlak verdi. Mahkumlar, personeli rehin alarak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Cezaevi yönetimi, rehineleri kurtarmak için operasyonların sürdüğünü ve can kayıplarının yaşandığını belirtti.

qqqqq111111111.jpg

GARDİYANIN BOĞAZINI KESTİLER

Olay anına ait görüntülerde, yaralı gardiyanların yerde yattığı ve birinin boğazının kesildiği görüldü. Yerel kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren mahkumların Özbekistan ve Tacikistan vatandaşı olduğunu iddia ederken, bazı kaynaklar bu kişilerin terör örgütü IŞİD üyesi olduklarını öne sürdü. Ancak resmi makamlar henüz saldırganların kimliklerine ilişkin bir açıklama yapmadı.

İsyanın yaşandığı "IK-19" cezaevi, Volgograd bölgesindeki Surovikino kasabasında bulunuyor ve yüksek güvenlikli bir tesis olarak biliniyor. Cezaevinin bin 241 kişilik kapasitesi bulunuyor.

İlgili Haberler
THY'den sevindiren imza
İYİ Parti CHP'nin Can Atalay teklifini reddetti
Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Türkiye sıralamada bakın kaçıncı oldu! Gündem
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Türkiye sıralamada bakın kaçıncı oldu!
Beşiktaş'a dev stoper. Anlaşma tamam Spor
Beşiktaş'a dev stoper. Anlaşma tamam
Esenyurt'ta asayiş operasyonu. 9 kişi yakalandı: 11 sürücüye rekor ceza kesildi Yaşam
Esenyurt'ta asayiş operasyonu. 9 kişi yakalandı: 11 sürücüye rekor ceza kesildi
Almanya'da festivale saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Almanya'da festivale saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza. 2 ölü 12 yaralı Yerel Haberler
Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza. 2 ölü 12 yaralı
Husiler Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu Dünya
Husiler Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu
İsrail askerlerinin paylaştığı görüntüler dehşete düşürdü. Mezarlıkları buldozerlerle ezdiler: Cesetleri köpeklere yedirdiler Dünya
İsrail askerlerinin paylaştığı görüntüler dehşete düşürdü. Mezarlıkları buldozerlerle ezdiler: Cesetleri köpeklere yedirdiler