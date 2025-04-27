Rusya'da dağa tırmanırken hayatını kaybetmişti: Doktor Güler, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rusya'da dağa tırmanırken hayatını kaybetmişti: Doktor Güler, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Rusya’nın Elbruz Dağı’na tırmanış sırasında hayatını kaybeden Dr. Kazım Güler, Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Dağcı Mehmet Kocaakça, Dr. Adnan Sarı, İzzet Köseoğlu, Cihan Yıldırım ve Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup 20 Nisan'da Rusya'ya gitti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 23 Nisan'da Elbruz'da 5 bin 300 metre yükseklikte 5 turistten oluşan grup yardım istedi. Rus kurtarma ekipleri tarafından 3 kişi kurtarılırken, Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler ise hayatını kaybetti.

Birçok kez tırmanış yapan Op. Dr. Kazım Güler'in cenazesi, Rusya'dan İstanbul'a, oradan da Bursa'ya getirildi. 2 çocuk babası Güler'in cenazesi, Osmangazi ilçesi Yiğıtali Mahallesi'ndeki Yiğıtali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Bursa'daki özel bir hastanede görev yapan Dr. Kazım Güler'in yakınları, ailesi ve yakın arkadaşlarının, kendisini olumsuz hava şartları nedeniyle Rusya'ya gitmemesi konusunda uyardıkları belirtildi.

Rusya'da dağa tırmanırken hayatını kaybetmişti: Doktor Güler, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'da dağa tırmanırken hayatını kaybetmişti: Doktor Güler, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'da dağa tırmanırken hayatını kaybetmişti: Doktor Güler, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'da dağa tırmanırken hayatını kaybetmişti: Doktor Güler, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'da dağa tırmanırken hayatını kaybetmişti: Doktor Güler, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'da dağa tırmanırken hayatını kaybetmişti: Doktor Güler, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'da dağa tırmanırken hayatını kaybetmişti: Doktor Güler, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'da dağa tırmanırken hayatını kaybetmişti: Doktor Güler, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

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