Rusya'da ekim karanlığı: Putin köşeye sıkışıyor

Rusya, Ukrayna savaşının başından bu yana en büyük kayıplarını Ekim ayında yaşadı. İngiltere Savunma Şefi Amiral Sir Tony Radakin, Ekim ayında Rusya'nın günlük ortalama 1.500 asker kaybettiğini belirtti. Bu kayıplar, savaşın başından itibaren toplam 700.000’e ulaştı. Rusya resmi ölü sayılarını açıklamasa da, Batılı yetkililer bu ayın savaş boyunca en yüksek kayıpların yaşandığını bildirdi.

Amiral Radakin, Rus halkının Putin'in savaş hırsı nedeniyle büyük bir bedel ödediğini ifade ederek, bu kayıpların sadece küçük toprak kazanımları için olduğunu vurguladı. Buna ek olarak, Rusya'nın kamu harcamalarının %40'ından fazlasını savunmaya ayırmasının ülkeye büyük ekonomik maliyetler getirdiğini belirtti.

Bu arada, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın müttefikleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaşı bitirmek için toprak tavizleri vermesi gerekebileceğini öne sürüyor. Ancak Amiral Radakin, Batı müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini vurguladı.

Trump, savaşın ABD kaynaklarını tükettiğini ve sonlandırılmasının öncelik olduğunu belirtirken, henüz somut bir plan sunmadı. Öte yandan, Trump’ın eski danışmanı Bryan Lanza, yeni yönetimin Ukrayna ile barış sağlamaya odaklanacağını belirtti.