Rusya’da ekonomik çatlak büyüyor: Uyarılar sertleşiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya’da ekonomik çatlak büyüyor: Uyarılar sertleşiyor

Putin, ekonomiyi parlak göstermek istese de hem bankacılar hem bakanlar krize dikkat çekiyor. 2026’ya dair uyarılar giderek daha sertleşiyor.

Moskova’da ekonomik tabloya dair açıklamalar Kremlin’in resmi çizgisiyle ters düşmeye başladı. Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Başkanı German Gref, 2026’da ülke ekonomisinin ciddi baskılarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Gref, RBC gazetesine verdiği demeçte, enflasyon ve faiz oranlarındaki artışların çözümünün kısa vadede mümkün olmadığını vurguladı.

Rusya Merkez Bankası haziran ayında politika faizini yüzde 21'den 20'ye indirdi. Ancak Newsweek'in haberine göre bu faiz oranı, yüzde 9,9 seviyesindeki enflasyonu düşürmeye yetmiyor. Uzmanlar, bu kadar yüksek faizlerin yatırımları da durma noktasına getirdiğini belirtiyor.

Ekonomi Bakanı Maksim Reşetnikov da mevcut iş ortamının ülkeyi bir resesyonun eşiğine getirdiğini dile getirdi. Ancak faiz indirimi çağrısına Merkez Bankası’ndan yanıt gelmedi.

Viyana Uluslararası Ekonomik Karşılaştırmalar Enstitüsü’nden Vasily Astrov, Rusya’da ekonomik tartışmalara kısmi özgürlük tanındığını, ancak bu eleştirilerin belirli sınırları aşmaması gerektiğini söyledi.

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