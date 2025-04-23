Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti

Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Elbruz Dağı'nda kaybolan 5 kişilik dağcı grubu arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı belirtildi.

Gruptan 3 kişinin hayatta olduğu kaydedilen açıklamada, "İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde Soruşturma Komitesi yetkilileri çalışmalar yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Elbruz Dağı'nda ölen 2 kişinin Türk vatandaşı olduğu, Büyükelçiliğin konuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, daha önce, Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda bir dağcı grubunun kaybolduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirmişti.

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