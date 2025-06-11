Rusya'da enflasyon düşüşe geçti

Rusya'da yıllık enflasyon, Mayıs 2025'te ikinci ay üst üste yavaşlayarak yüzde 9,9'a düştü. Bu oran, son dört ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti ve Nisan'daki yüzde 10,2'lik orana göre bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Ancak Rusya Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde 4'ün oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.

Mayıs ayında gıda fiyatlarındaki artış yavaşladı; özellikle meyve ve sebzelerdeki yükseliş yüzde 21,2'den yüzde 19,8'e geriledi. Hizmetlerdeki fiyat artışı da yüzde 12,8'den yüzde 12,6'ya indi. Gıda dışı ürünlerdeki fiyat artışı ise yüzde 5,4'ten yüzde 4,8'e düştü. Bu yavaşlama, tüketiciler için bir miktar nefes alma alanı sunarken, genel fiyat artış baskısının devam ettiğini gösteriyor.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON BEŞ AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Rusya Federal İstatistik Servisi'nin açıkladığı verilere göre, çekirdek enflasyon oranı da Mayıs ayında yüzde 9,2'den yüzde 8,9'a gerileyerek son beş ayın en düşük seviyesine ulaştı. Aylık bazda tüketici fiyatları Nisan ayındaki artış hızıyla paralel olarak yüzde 0,4 yükseldi. Bu veriler, sıkı para politikalarının ve küresel ekonomik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yansıtırken, Rusya Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığını sürdürmesi bekleniyor.