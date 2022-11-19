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Rusya'da facia. 5 katlı binadaki patlamada 9 kişi öldü

Rusya'nın Sahalin Adasındaki 5 katlı bir binada meydana patlamada 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:22
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Rusya'da facia. 5 katlı binadaki patlamada 9 kişi öldü

Rusya'da facia. 5 katlı binadaki patlamada 9 kişi öldü
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Rusya'nın Sahalin Adasında yer alan Tymovskoye kasabasında 5 katlı binanın dördüncü katında şiddetli patlama meydana geldi. Toplam 33 sakinin yaşadığı binanın bir kısmı patlamanın etkisiyle çöktü.

Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri sevk edildi. 60 kişiden oluşan kurtarma ekibi binadakileri tahliye ederken, enkaz altında arama çalışmaları başlattı. Şu ana kadar 4'ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, 9 kişiyi de yaralı olarak enkazdan çıkardı. Sahalin Bölge Valisi Valery Limarenko yaptığı açıklamada, "Can kaybı 4'ü çocuk olmak üzere şu anda 9 oldu. Binanın zemin katına kadar inildi. Enkaz altında 1 kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.

Enkazdan çıkarılan 1 kişinin ameliyat edileceğini aktaran Limarenko, diğer 8 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Limarenko, patlamanın gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
Rusya Soruşturma Komitesi, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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