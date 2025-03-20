Rusya'da gece iHA alarmı! Ukrayna'nın 132 aracı düşürüldü: Acil durum ilan edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, hava savunma sistemleri tarafından 132 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, 54 İHA'nın Saratov, 40'ının Voronej, 22'sinin Belgorod, 9'unun Rostov, 3'ünün Kursk, 1'inin Lipetsk bölgelerinde ve 3'ünün ilhak edilen Kırım üzerinde vurulduğu belirtildi.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Engels kentinde İHA saldırısı sonucu 30 ev ve bir hastanenin hasar gördüğünü, havaalanında yangın çıktığını ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Yangın nedeniyle bölgedeki sivillerin tahliye edildiği ve acil durum ilan edildiği bildirildi.