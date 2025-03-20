Rusya'da gece iHA alarmı! Ukrayna'nın 132 aracı düşürüldü: Acil durum ilan edildi

Kaynak: AA
Rusya'da gece iHA alarmı! Ukrayna'nın 132 aracı düşürüldü: Acil durum ilan edildi

Rusya, Ukrayna'nın gece düzenlediği İHA saldırılarında 132 insansız hava aracını düşürdü. Saratov Engels kentinde 30 ev ve bir hastane hasar görürken, havaalanında yangın çıktı. Yaralılar tahliye edilirken, bölgede acil durum ilan edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, hava savunma sistemleri tarafından 132 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, 54 İHA'nın Saratov, 40'ının Voronej, 22'sinin Belgorod, 9'unun Rostov, 3'ünün Kursk, 1'inin Lipetsk bölgelerinde ve 3'ünün ilhak edilen Kırım üzerinde vurulduğu belirtildi.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Engels kentinde İHA saldırısı sonucu 30 ev ve bir hastanenin hasar gördüğünü, havaalanında yangın çıktığını ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Yangın nedeniyle bölgedeki sivillerin tahliye edildiği ve acil durum ilan edildiği bildirildi.

Son Haberler
Fatih Altaylı'dan iktidara 'korkak' çıkışı! "İmamoğlu ve Yavaş'tan ödleri kopuyor! Artık gizlemiyorlar"
Fatih Altaylı'dan iktidara 'korkak' çıkışı! "İmamoğlu ve Yavaş'tan ödleri kopuyor! Artık gizlemiyorlar"
Antarktika’nın derinliklerinde büyük keşif! Buzullar altında saklanan sırlar
Antarktika’nın derinliklerinde büyük keşif! Buzullar altında saklanan sırlar
Alanyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teşekkür
Alanyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teşekkür
20 milyon lira yatırım yapmışlardı! İşletme bir gecede kül oldu
20 milyon lira yatırım yapmışlardı! İşletme bir gecede kül oldu
Nagehan Alçı yine ortalığı karıştırdı! Tanju Özcan'ı çileden çıkarttı
Nagehan Alçı yine ortalığı karıştırdı! Tanju Özcan'ı çileden çıkarttı