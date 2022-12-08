Rusya'daki tutuklu basketbolcu takas yoluyla serbest kaldı

ABD ile Rusya arasında esir takası gerçekleşti. Rusya, Amerikalı WNBA (Woman NBA) yıldızı Brittney Griner'ı, Rus silah tüccarı Viktor Bout'un serbest kalmasına karşılık ABD'ye iade etti. ABD Başkanı Biden Twitter hesabından yaptığı açıklamada, birkaç dakika önce Brittney Griner ile konuştum, o güvende, uçakta, eve gidiyor" açıklamasına yer verdi.