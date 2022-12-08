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Rusya'daki tutuklu basketbolcu takas yoluyla serbest kaldı

Rusya'da hapiste tutulan WNBA yıldızı Brittney Griner'in takas yoluyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 16:46
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Rusya'da hapiste tutulan basketbolcu Griner'in serbest bırakıldığı açıklandı

Rusya'daki tutuklu basketbolcu takas yoluyla serbest kaldı
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ABD ile Rusya arasında esir takası gerçekleşti. Rusya, Amerikalı WNBA (Woman NBA) yıldızı Brittney Griner'ı, Rus silah tüccarı Viktor Bout'un serbest kalmasına karşılık ABD'ye iade etti. ABD Başkanı Biden Twitter hesabından yaptığı açıklamada, birkaç dakika önce Brittney Griner ile konuştum, o güvende, uçakta, eve gidiyor" açıklamasına yer verdi.

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