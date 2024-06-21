Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı

Rusya'da bulunan petrol rafinerilerine Ukrayna’nın saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Rostov kentinde petrol tesisinin hedef alınmasının sonrasında iki rafineri daha dron saldırısına uğradı.

Başkent Moskova'nın güneydoğusunda yer alan Tambov kentinde bulunan bir rafineriye, gece saatlerinde dron saldırısı gerçekleştirilirken, patlamanın ardından rafineride yangın çıktı. Tambov Valisi Maxim Yegorov, konu hakkında yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve yangın sırasında can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Sabah saatlerinde ise Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde bulunan Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde de bir rafineri dron saldırısına uğradı. Saldırıdan sonra rafineride yangın çıkarken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölge Başkanı Murat Kumpilov, çıkan yangının söndürüldüğünü ve söz konusu saldırıda can kaybının yaşanmadığını ifade etti.