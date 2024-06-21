Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı

Kaynak: İHA
Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı

Rusya’nın Tambov şehrinde ve Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan iki petrol rafinerisine dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından rafinerilerde yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'da bulunan petrol rafinerilerine Ukrayna’nın saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Rostov kentinde petrol tesisinin hedef alınmasının sonrasında iki rafineri daha dron saldırısına uğradı.

Başkent Moskova'nın güneydoğusunda yer alan Tambov kentinde bulunan bir rafineriye, gece saatlerinde dron saldırısı gerçekleştirilirken, patlamanın ardından rafineride yangın çıktı. Tambov Valisi Maxim Yegorov, konu hakkında yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve yangın sırasında can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

aw231148-02.jpgSabah saatlerinde ise Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesinde bulunan Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde de bir rafineri dron saldırısına uğradı. Saldırıdan sonra rafineride yangın çıkarken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölge Başkanı Murat Kumpilov, çıkan yangının söndürüldüğünü ve söz konusu saldırıda can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

aw231148-01.jpg

Son Haberler
Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan Tarih - Mitoloji
Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti Magazin
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya Ekonomi
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya
Hande Baladın ferahlattı Spor
Hande Baladın ferahlattı
Kuyumcular bile bu tuzağa düştü! Altın alırken dikkat Gündem
Kuyumcular bile bu tuzağa düştü! Altın alırken dikkat
Kira alırken ceza ödeyebilirsiniz. Ev sahipleri dikkat Ekonomi
Kira alırken ceza ödeyebilirsiniz. Ev sahipleri dikkat