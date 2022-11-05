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İşaret fişeği 15 kişiyi öldürdü 

Moskova yakınlarındaki Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti. Yangının erken saatlerde bir kişinin anlaşmazlık sırasında işaret fişeği tabancası kullanmasından çıktığı belirtildi. 

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 12:54
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Rusya'da işaret fişeği 15 kişiyi öldürdü 

İşaret fişeği 15 kişiyi öldürdü 
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Rus haber ajansı RIA Novostİ, dün gece işgalci Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı geç saatlerde başlayan yangının sabaha karşı anca söndürülebildiğini açıkladı.

Associated Press'e konuşan yetkililer, yangının erken saatlerde birinin bir anlaşmazlık sırasında işaret fişeği tabancası kullanmasının ardından patlak verdiğini söyledi.

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