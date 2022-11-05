İşaret fişeği 15 kişiyi öldürdü 

Rus haber ajansı RIA Novostİ, dün gece işgalci Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı geç saatlerde başlayan yangının sabaha karşı anca söndürülebildiğini açıkladı.
Associated Press'e konuşan yetkililer, yangının erken saatlerde birinin bir anlaşmazlık sırasında işaret fişeği tabancası kullanmasının ardından patlak verdiğini söyledi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.