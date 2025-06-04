Rusya'da işgücü krizi derinleşiyor

Rusya’da Nisan 2025 itibarıyla işsizlik oranı yüzde 2.3 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, Mart ayıyla aynı olmakla birlikte, piyasa beklentisi olan yüzde 2.4’ün biraz altında gerçekleşti. Ülkenin en düşük işsizlik seviyesine ulaşmasında en büyük etken olarak Ukrayna’daki savaşın yarattığı ağır iş gücü açığı öne çıkıyor.

Rus ekonomisi savaşa dayanabilir mi?

Rusya Federal İstatistik Servisi Rosstat’ın verilerine göre, işsiz kişi sayısı bir önceki aya kıyasla 21 bin azalarak 1 milyon 709 bine düştü. Resmi kayıtlarda yer alan işsiz sayısı ise 336 bin olarak açıklandı.

2022’den bu yana süren askeri seferberlik ve yurt dışına göç, çoğunluğu erkek olan çalışma çağındaki nüfusun hızla azalmasına yol açtı. Bu durum, özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde ciddi personel sıkıntısına neden oluyor.

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Rusya Merkez Bankası, iş gücü açığını para politikasında sıkı duruşunu sürdürmesinin temel nedenlerinden biri olarak gösterdi. Ekonomistler, bu trendin devam etmesi halinde ücret baskılarının ve enflasyon riskinin artabileceği uyarısında bulunuyor.