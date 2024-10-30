Rusya’da işizlik oranları açıklandı

Rusya'nın işsizlik oranı, Eylül 2024’te %2,4 seviyesinde kalarak üst üste dördüncü ayda rekor düşük seviyede seyretti. Bu oran, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak, ülkedeki iş gücü açığının devam ettiğini gösteriyor. Kremlin’in Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle askeri seferberlik ilan etmesi, çalışma çağındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına yol açarak iş gücü havuzunu daha da daralttı.

Eylül ayında işsiz sayısı 1,8 milyon olarak kaydedildi ve bu rakamda bir değişiklik yaşanmadı. Geçen yılın aynı dönemi olan Eylül 2023'te ise işsizlik oranı %3 seviyesindeydi. Rusya, düşük işsizlik oranına rağmen iş gücü açığı nedeniyle birçok sektörde zorluk yaşamaya devam ediyor.