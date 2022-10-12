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Kerç Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili 8 kişi gözaltında

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kerç (Kırım) Köprüsü'nde meydana gelen patlamayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:59
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Rusya'da Kerç Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Kerç Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili 8 kişi gözaltında
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FSB'den yapılan açıklamada, Rusya ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasındaki köprüde geçen hafta meydana gelen patlamanın Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğünce (GUR) organize edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayda yer alan 5 Rus vatandaşı, 3 Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı gözaltına alındı. Terör saldırısının hazırlık sürecinde yer alan 12 suç ortağı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Bu kişilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada, patlayıcının, Ukrayna'nın Odessa kentinden yola çıkılarak Bulgaristan, Gürcistan ve Ermenistan üzerinden Rusya'ya getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, hafta sonu bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını vererek, Kerç Boğazı'ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzalamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.

Putin'in 2018'de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip. (AA)

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