Rusya'da Kerem Aktürkoğlu depremi

2024 Avrupa Şampiyonası’nın sona ermesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray taraftarlarla yaşadığı kırgınlıklar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği bilinen genç yıldız hakkında menajerinden açıklama geldi.

"SPARTAK MOSKOVA'YI REDDETTİK"

Rus basınına konuşan William D'Avila Spartak Moskova’dan teklif aldıklarını ancak kabul etmediklerini söyledi.

Kabul etmeme nedenleri hakkında konuşan D’Avila "Kerem, Avrupa kupalarına katılan bir takımda oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan bu açıklama Rusya’da gündem olurken Spartak Moskova’dan flaş bir açıklama geldi.

"REKLAM YAPIYOR"

D’Avila’nın Kerem Aktürkoğlu’nun reklamını yaptığını söyleyen Spartak Genel Direktörü Oleg Malyshev, "Her şeyden önce menajerinin açıklamalarının gerçekle örtüşmediği, oyuncunun bir tür reklamını yaptığını, oyuncuyu bir takıma transfer etmeye çalıştığını anlamalısınız. Bu yüzden özellikle bu oyuncu hakkında yorum yapmıyorum. Ancak bu bir sır değil. Rus kulüplerinin şu anda Avrupa kupalarına katılamaması nedeniyle oyuncu getirme imkanının sınırlı olduğu zaten uzun zamandır biliniyor." dedi.