Rusya'da kırmızı bültenle aranan firari Antalya'da yakalandı

Kaynak: İHA
Rusya'da kırmızı bültenle aranan firari Antalya'da yakalandı

Antalya'da kaçakçılığa geçit yok. Rusya'da kırmızı bültenle aranan şahıs Antalya'da yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan son 1 haftalık operasyonlar neticesinde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçundan 4 şüpheliye adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

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"Rüşvet" suçundan ise 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 9 şüpheliye işlem yapıldı.

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KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 162 bin adet boş/dolu makaron, bin 490 paket kaçak sigara, 652 litre kaçak içki, 17 adet kaçak elektronik sigara ve 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise, Rusya'dan kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık suçlusu bir şahıs ve 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs dahil olmak üzere toplam 6 şahıs yakalandı.

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Kırmızı bültenle aranan şahıslar arasında, bir şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine, 5 şahıs ise cezaevine teslim edildi.

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