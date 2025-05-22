Rusya’da kritik atama: Mordviçev Kara Kuvvetleri Komutanı!

Bakanlık açıklamasında, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Moskova’da askeri yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

Belousov, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Korgeneral Mordviçev’i yetkililere tanıttı.

Konuşmasında Belousov, Mordviçev’in Ukrayna’daki “özel askeri operasyonda” görev aldığını ve askeri alanda deneyimli olduğunu ifade etti.

MORDVİÇEV KİM?

1976 doğumlu Mordviçev, 1997’de Sibirya Askeri Bölgesi Novosibirsk Yüksek Komuta Okulu’ndan, 2006’da ise Silahlı Kuvvetler Askeri Akademisi’nden mezun oldu.

Çeşitli görevlerde bulunan Mordviçev, 2023’ten itibaren Rusya Merkez Askeri Grubu Komutanlığı’nı yürüttü.

Birçok ödül alan Mordviçev, Rusya Kahramanı unvanına sahiptir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Nisan’daki kararnamesiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov görevden alınarak Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştı.