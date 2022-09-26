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Rusya’da okula saldırı: 6 ölü 20 yaralı

Rusya'nın Izhevsk bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 11:34
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Rusya’da okula saldırı: 6 ölü 20 yaralı

Rusya’da okula saldırı: 6 ölü 20 yaralı
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Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki okula silahlı saldırı düzenlendi. Yerel haber kaynaklarının aktardığı haberde siyah bir elbise giyen saldırgan ders saatleri içerisinde bir sınıfa girdi ve etrafa ateş açtı.

TASS ise kısa süre sonra yaptığı açıklamada silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yetkililer saldırganın bina içerisinde kendisini vurarak intihar ettiğini de duyurdu.

BAŞ ÖĞRETMEN KENDİSİNİ İÇERİ KİLİTLEMİŞ

Saldırganın sınıfın içinde tetiğe bastığını ve en az 20 öğrencinin yaralandığı açıklanırken, Rus haber platformu Enews112, okuldaki baş öğretmenin kendisini odasına kilitlediğini de aktardı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım ve mesajlaşma platformu Telegram üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajda, saldırganın intihar ettiğini ve en az 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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