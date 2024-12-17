Rusya'da patlama: Üst düzey askeri isim öldürüldü

Bu sabah saatlerinde Moskova'daki Ryazansky Prospekt'te bir patlama gerçekleşti. Rus Telegram kanallarına göre iki kişinin öldüğü belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre patlama saat 06.11'de meydana geldi. İlk belirlemelere göre olaydan birkaç saat önce kimliği belirsiz bir kişi, elektrikli scooter'ı bir binanın girişinin yakınına park etti ve scooter'ın sapına IED (doğaçlama patlayıcı) taktığı belirtildi.

Patlama sonucunda, edilinen bilgilere göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri başkanı Korgeneral Igor Kirillov da dahil olmak üzere iki kişi öldü. Bir diğer ölümün ise yardımcısının olduğu öne sürülüyor. Olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldı. General Kirillov, Rusya'nın nükleer koruma güçlerinin başındaydı.