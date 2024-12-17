Rusya'da patlama: Üst düzey askeri isim öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Moskova'daki Ryazansky Prospekt'te bir patlama meydana geldi. Rus Telegram kanallarına göre iki kişinin patlamada öldüğü belirtildi.

Bu sabah saatlerinde Moskova'daki Ryazansky Prospekt'te bir patlama gerçekleşti. Rus Telegram kanallarına göre iki kişinin öldüğü belirtildi.

safsagasgf.jpg

Görgü tanıklarının ifadesine göre patlama saat 06.11'de meydana geldi. İlk belirlemelere göre olaydan birkaç saat önce kimliği belirsiz bir kişi, elektrikli scooter'ı bir binanın girişinin yakınına park etti ve scooter'ın sapına IED (doğaçlama patlayıcı) taktığı belirtildi.

sagasgasg.jpg

Patlama sonucunda, edilinen bilgilere göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri başkanı Korgeneral Igor Kirillov da dahil olmak üzere iki kişi öldü. Bir diğer ölümün ise yardımcısının olduğu öne sürülüyor. Olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldı. General Kirillov, Rusya'nın nükleer koruma güçlerinin başındaydı.

asfasfas.jpg

Son Haberler
Adıyaman kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Adıyaman kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı
Güney Kore'de 'sıkıyönetim komutanı' Park An-su tutuklandı
Güney Kore'de 'sıkıyönetim komutanı' tutuklandı
Dün hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur yoğun bakıma alındı
Dün hastaneye kaldırılmıştı! Ferdi Tayfur yoğun bakıma alındı
TMSF'den dev satış. İhaleye çıkıldı
TMSF'den dev satış. İhaleye çıkıldı