Rusya'da petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı

Krasnodar'daki Acil Durumlar Bakanlığı biriminden yapılan açıklamada, insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle 19 Mart'tan beri yanan petrol deposuna ilişkin bilgilere yer verildi.

Depoda bu gece yeni bir patlama yaşandığı ve iki kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yangının 10 bin metrekare alana yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 456 kişi ve 181 aracın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesindeki depoya İHA'lar ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.