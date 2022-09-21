Putin seferberlik ilan edince herkes askere alınmamak için Google’da bunu arattı. Ruslar kağıttan kaplan çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 300 bin yedek askeri gücü harekete geçirecek kısmi seferberlik çağrısından sonra Rusya çıkışlı tek yönlü uçuşlarda biletler hızla tükenmeye başladı.

Putin'in sabahın erken saatlerinde televizyonda gerçekleştirdiği açıklamadan sonra askere gidebilecek yaştaki erkeklerin ülkeyi terk etmesine izin verilmeyeceği endişeleri ortaya çıktı. Bir süredir Ukrayna ordusunun karşı taarruzuyla işgal ettiği toprakları kaybeden Rusya'da bu kararla birlikte 300 bin kişi silah altına alınacak.

Savunma Bakanı Sergei Shoigu yalnızca profesyonel askeri tecrübeye sahip kişilerin göreve çağırılacağını, öğrencilerin ve yalnızca zorunlu askerliğini tamamlayan gençlerin muaf olduğunu belirtti.

GOOGLE'DA BUNLAR ARATILDI

Seferberlik ilan edilen Rusya'da insanlar askerlikten kaçmak için Google üzerinden yöntem arıyor. "Kolumu nasıl kırarım" araması ülkede tavan yaptı.

"Kolumu nasıl kırarım", "Askerlik nasıl ertelenir" ve "Rusya'dan nasıl kaçarım" gibi sorular saatler içinde en çok yapılan Google aramaları arasına girdi.

UÇAK BİLETLERİ TÜKENDİ

Öte yandan Google Trends verileri, Rusya'nın en popüler uçak bileti sitesi Aviasales için aramaların keskin arttığını gösterdi. Aviasales verilerine göre Moskova'dan İstanbul'a ve Erivan'a aktarmasız uçuşlarda biletler tükendi. Türkiye ve Ermenistan, Rus vatandaşlarının vizesiz ülkeye girmesine izin veriyor.

Moskova-Tiflis gibi aktarmalı rotalarda da yer kalmadığını gösteren Aviasales verilerine göre başkentten Dubai'ye en ucuz biletin fiyatı da 5 bin dolara tırmandı. Uçak biletleri neredeyse tükendi.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞ SÜRÜYOR

Rusya, 2014’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki meydan olaylarıyla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzalamıştı. Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde "Donbas'taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya-Ukrayna savaşını başlamıştı.