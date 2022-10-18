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Rusya'da savaş uçağının düştüğü kazada can kaybı 13'e yükseldi

Rus askeri uçağının yerleşim bölgesinde düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 08:18
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Rusya'da savaş uçağının düştüğü kazada can kaybı 13'e yükseldi

Rusya'da savaş uçağının düştüğü kazada can kaybı 13'e yükseldi
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Rus haber ajansı Interfax, Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentindeki uçak kazasında can kaybının 13’e çıktığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflar Yeysk’te bir yerleşim bölgesinin alevler içinde kaldığını göstermişti.

UÇAK, EĞİTİM UÇUŞUNDAYDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkış yapan bir Su-34 uçağı Yeysk şehri içinde düştü" ifadeleri kullanılmış, pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlatarak sağ kurtulduğu aktarılmıştı. Uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu ifade edilmiş, düşen uçağın yakıt tankının patlaması sonucu binada yangın çıktığı belirtilmişti. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kazadan zarar gören ailelere destek verilmesi yönünde talimat verirken, Krasnodar Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

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