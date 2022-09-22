Seferberlik ilan edilen Rusya'dan kaçan kaçana. İşte kendi gözünüzle görün

Ukrayna’ya saldırı emirlerine devam eden Rudya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilan etti. Dünya gündemi Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanını konuşuyor. Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini ifade ederken, Rusya'nın toprak bütünlüğü için 'her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını' söyledi. Rus gönüllülerin Donbas'ta savaşmasının önünü açacaklarını aktaran Putin, Moskova'nın silah üretimine daha fazla harcama yapacağını da belirtti.

RUSYA’DAN KAÇIŞ RADARA TAKILDI

Savaşın ortasında kalmak istemeyen Rus vatandaşları ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Bir anda hava yolu şirketlerine yönelen Ruslar yurt dışı biletlere saldırdı. Bilet ücretleri kısa sürede fahiş fiyatlara çıkarken, bilet bulanlar son 24 saat içinde Moskova ve St. Petersburg havalimanlarından kalkan uçaklarla ülkeyi terk etti.

Uçuş trafiğinin hareketlendiği hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü. Rusya’dan kalkan uçakların çoğunluğunun Avrupa ülkeleri ve Türkiye'ye geldiği görülüyor. Uçuşların büyük çoğunluğunun Antalya'ya olduğu öğrenildi.

Ayrıca Rusya’da yasalara göre seferberlik emrine uymayan kişiler 10 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Moskova-Tiflis gibi aktarmalı rotalarda da yer kalmadığını gösteren Aviasales verilerine göre başkentten Dubai'ye en ucuz biletin fiyatı da 5 bin dolara tırmandı. Uçak biletleri neredeyse tükendi. Moskova ve St. Petersburg’tan kalkan uçakların radarda daha çok Türkiye’ye giriş yaptığı görüldü.

Bir süredir Ukrayna ordusunun karşı taarruzuyla işgal ettiği toprakları kaybeden Rusya'da bu kararla birlikte 300 bin kişi silah altına alınacak. Savunma Bakanı Sergei Shoigu yalnızca profesyonel askeri tecrübeye sahip kişilerin göreve çağırılacağını, öğrencilerin ve yalnızca zorunlu askerliğini tamamlayan gençlerin muaf olduğunu belirtti.

GOOGLE'DA BUNLAR ARATILDI

Öte yandan seferberlik ilan edilen Rusya'da insanlar askerlikten kaçmak için Google üzerinden yöntem arıyor. "Kolumu nasıl kırarım" araması ülkede tavan yaptı. "Kolumu nasıl kırarım", "Askerlik nasıl ertelenir" ve "Rusya'dan nasıl kaçarım" gibi sorular saatler içinde en çok yapılan Google aramaları arasına girdi.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞ SÜRÜYOR

Rusya, 2014’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki meydan olaylarıyla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzalamıştı. Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde "Donbas'taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya-Ukrayna savaşını başlamıştı.