Rusya'da tren kazası: 3 ölü

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı kazada bilanço netleşiyor.

Rusya Soruşturma Komitesi, 9 vagonu raydan çıkan ve 232 yolcunun bulunduğu trende şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken, şiddetli yağış sebebiyle rayların altındaki toprağın kaymasının kazaya yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bunun yanı sıra, dün akşam meydana gelen kaza sonrası yapılan ilk açıklamada, 50 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.