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Uçağa atlayan kaçtı. Rusya’da seferberlikte 200 bin genç silahaltına alındı

Rusya'da seferberlikte kaçanların kimi uçağa atladı kimi sınırı otobüslerle geçti. Kalanlar ise askere gitti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede ilan edilen kısmi seferberlik kapsamında 200 binden fazla kişinin silahaltına alındığını bildirdi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:00
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Rusya'da uçağa atlayan seferberlikten kaçtı. 200 bin genç ise silahaltına alındı

Uçağa atlayan kaçtı. Rusya’da seferberlikte 200 bin genç silahaltına alındı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya'da geçen ay ilan edilen kısmi seferberlik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seferberlik sürecinin devam ettiğini belirten Şoygu, "Bugüne kadar 200 binden fazla kişi silahaltına alındı." dedi.Bunların arasında gönüllülerin de bulunduğu bilgisini paylaşan Şoygu, orduya çağrılanların Rusya'nın 80 poligonunda ve 6 askeri eğitim merkezinde eğitim gördüğünü aktardı.

"Askerler, gerekli eğitimi aldıktan sonra savaş alanına gönderilmelidir." diyen Şoygu, seferberlik sürecinin kontrol altında tutulması gerektiğini vurguladı.

Rusya'da zorunluk askerlik celp döneminin kasımda başlayacağını kaydeden Şoygu, söz konusu dönemde 120 bin kişinin askere alınacağını kaydederek "Askere alınanlar, özel askeri operasyonda yer almayan birliklere gönderilecek." ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti.

Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

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