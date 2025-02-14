Rusya'da yıllık enflasyon oranı son iki yılın zirvesinde

Rusya'da yıllık enflasyon oranı, 2025 yılının Ocak ayında %9,9 seviyesine çıkarak Aralık 2024’teki %9,5 oranını geride bıraktı. Bu, Şubat 2023’te Ukrayna’nın işgali sonrası görülen baz etkilerinin devreye girmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığını gösteriyor. Federal Devlet İstatistik Servisi'nin (Rosstat) yayımladığı verilere göre, enflasyon oranındaki yükseliş beklentilerle paralel olarak gerçekleşti.

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Rusya Merkez Bankası daha önce, enflasyonun yıl başında %10 sınırına yaklaşacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Enflasyondaki artışın başlıca nedenleri arasında zayıflayan ruble, zorunlu askeri seferberlik nedeniyle daralan iş gücü piyasası ve artan bütçe açığı yer alıyor. Özellikle kamu harcamalarındaki keskin artış ve açık finansmanı için çıkarılan devlet tahvillerinin (OFZ) getirilerindeki yükseliş, fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturdu.

Rusya ekonomik çöküşün eşiğinde

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyat endeksi Ocak ayında %1,2 oranında arttı. Uzmanlar, enflasyonist baskıların devam etmesi halinde Rusya Merkez Bankası’nın faiz artırımı gibi sıkılaştırıcı para politikalarına yönelebileceğini belirtiyor. Öte yandan, hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında belirli temel gıda ve enerji ürünlerine yönelik fiyat kontrollerini artırabileceği de konuşuluyor.

Rusya Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Analistler, 2025 yılında enflasyonun seyri konusunda büyük belirsizlikler olduğunu, özellikle rubledeki değer kaybı ve uluslararası yaptırımların ekonomik baskıları daha da artırabileceğini vurguluyor.