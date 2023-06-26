Rusya'daki darbe Fenerbahçe'yi vurdu. Edin Dzeko oynamak istemiyor

Rusya'daki Wagner darbesi Fenerbahçe'yi zora soktu! Sarı - Lacivertlilerin Rusya'da yapacağı hazırlık kampına Edin Dzeko'nun katılmak istemediği ortaya çıktı.

Rusya'daki darbe Fenerbahçe'yi vurdu. Edin Dzeko oynamak istemiyor

Fenerbahçe'nin bu kritik dönemde Zenit'in düzenleyeceği turnuvaya katılmak için St.Petersburg'a gidecek olmasına bazı futbolcuların karşı çıktığı öğrenildi.

Fotospor'un haberine göre Ukrayna ile devam eden savaş yüzünden bazı oyuncular yönetimin bu hamlesine zaten sıcak bakmıyordu.

Bir de yönetimin kendilerini tankların sokaklara indiği ortamda Rusya'ya götürmek istemesi içerideki sıkıntıların artmasına neden oldu.

Özellikle yabancı oyuncular Rusya'da yapılacak turnuvada forma giymek istemiyor. Bunların başında da Edin Dzeko geliyor.

Fenerbahçe'nin Boşnak yeni transferi Rusya'ya gitmek, Zenit'in düzenleyeceği turnuvada forma giymek istemiyor.

DZEKO DAHA ÖNCE MAÇA ÇIKMAMIŞTI

Bosna Futbol Federasyonu geçen yıl 19 Kasım'da St. Petersburg'da Rusya'ya karşı bir dostluk maçı oynamayı kabul etmişti.

Dzeko o maça çıkmadı. Çıkmayı da reddetti.

O dönemde Inter Milan'da oynayan Dzeko, Klix'e şunları söyledi...

* Bu maçın oynanmasına karşıyım! Ben her zaman ve sadece barıştan yanayım. Federasyon benim fikrimi biliyor!

* Ne yazık ki, Bosna-Hersek'in kiminle oynayacağına karar veren ben değilim, ancak masum insanlar acı çekerken bu maçı oynamayı içermeyen net ve benim pozisyonum var.

* Ukrayna halkıyla bu zor zamanlarda dayanışma içindeyim.

Dzeko'dan sonra Beşiktaş'ın eski yıldızı Miralem Pjanic de benzer bir çıkış yapınca, Bosna, Rusya ile oynanacak hazırlık maçını iptal etti.

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