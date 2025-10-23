Rusya'nın Kopeysk şehrindeki fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi öldü. Teksler, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Çelyabinsk bölgesindeki Kopeysk şehrinde bulunan bir fabrikada patlama meydana geldiğini belirtti.

"PATLAMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

Olay yerinde ilgili servislerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Teksler, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre, patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ağır ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri gerekli desteği sağlıyor. Kent sakinlerine ve sivil unsurlara yönelik tehdit yok. Patlamanın İHA saldırısı sonucu meydana geldiğine dair bilgi doğrulanmadı. Patlama nedeni araştırılıyor."

Rus basınında çıkan haberlerde, fabrikada plastik ürünlerin üretildiği belirtildi.