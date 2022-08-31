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Milyonluk tabloya göz çizen bekçiye ilginç ceza

Rusya'daki bir müzede sergilenen esere göz çizerek gündem olan bekçinin cezası belli oldu. Aleksandr Vasilyev adlı görevli, psikiyatrik yardım alacak ve 180 saatlik kamu hizmeti yapacak.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:51
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 19:02
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Rusya'daki milyonluk tabloya göz çizen Aleksandr Vasilyev'i adlı bekçiye ilginç ceza

Milyonluk tabloya göz çizen bekçiye ilginç ceza
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Independent Türkçe'nin haberine göre, Rusya'da işteki ilk gününde çalıştığı sergideki avangard tablodaki figürlere göz çizen güvenlik görevlisinin cezası belli oldu.
Yekaterinburg'da dün görülen duruşmada, Aleksandr Vasilyev'in psikiyatrik yardım almasına karar verildi. 64 yaşındaki adam ayrıca 180 saatlik kamu hizmeti cezası verildi.

Vasilyev, Yekaterinburg'daki Boris Yeltsin Başkanlık Merkezi'nde düzenlenen soyut resim sergisinde yer alan Anna Leporskaya'nın Üç Figür adlı tablosundaki figürlere tükenmez kalemle göz çizmişti. 

Olay, sergiye gelen iki ziyaretçi tarafından 7 Aralık'ta fark edilmişti. Yapılan soruşturmanın ardından gözleri güvenlik görevlisinin çizdiği belirlenmişti.
1932 ile 1934 arasında yapılan tablonun tam değeri bilinmezken, eser sergide Alfa sigorta şirketi tarafından yaklaşık 75 milyon Rus Rublesi'ne (yaklaşık 22,5 milyon TL) sigortalanmıştı.

Tablo, eseri sergiye gönderen başkent Moskova'daki Tretyakov Devlet Galerisi'ne geri götürülürken, galerideki uzmanlar restorasyon çalışmasının yaklaşık 250 bin Rus Rublesi (yaklaşık 75 bin TL) mal olacağını belirtmişti.

"HİÇ BEĞENMEMİŞTİM"

Yaşlı güvenlik görevlisi mahkeme salonunda neden bu eylemi gerçekleştirdiğiyle ilgili konuştu. Sergiye gelen bazı kişilerin, tablodaki figürlerin yüz hatlarıyla daha iyi görüneceğini duyduğunu kaydeden Vasilyev, bu yüzden kalemle göz eklediğini ifade etti.

Özellikle Bolşevik Devrimi'nden sonraki 10 yılda altın çağını yaşayan Sovyet avangardı, Suprematism, Konstrüktivizm, Rus Fütürizmi, Kübo-Fütürizm, Zaum ve Neo-primitivizm gibi birçok ayrı ama ayrılamaz şekilde birbiriyle ilişkili olarak ortaya çıkmış sanat hareketini içeriyor. Vladimir Tatlin, Vasili Kandinski, Marc Chagall ve tahrip edilen eserin sahibi Anna Leporskaya'nın hocası kabul edilen Kazimir Maleviç dönemin en önemli isimleri arasında sayılıyor.

Vasiliev, ''Açıkçası o sergideki tabloları ve çizimleri hiç beğenmemiştim. Kötü bir izlenim bırakıyorlardı ve onlara bakmamaya çalışıyordum. İnsanların bu tablolara nasıl tepki verdiğini izledim'' diye de konuşmuştu. 

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