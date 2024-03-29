Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi

Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi
Kaynak: AA
Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen terör saldırısında ölenlerin sayısı 144’e yükseldi.
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 1

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 22 Mart’taki “Crocus City Hall” konser salonu saldırısında yaralananların tedavi altında olduğunu açıkladı.

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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 2

Bugün, durumu kritik olan bir yaralının daha vefat ettiği, doktorların elinden geleni yaptığı fakat kurtarılamadığı belirtildi.

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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 3

Hastanelerde halen 17’si ağır olmak üzere 69 kişinin tedavisi devam ediyor.

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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 4

Acil Durumlar Bakanlığı, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada ölü sayısının 143 olduğunu duyurmuştu.

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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 5

Moskova’daki “Crocus City Hall” konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı sosyal medya görüntülerine yansımıştı.

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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 6

Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 23
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 24
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 25
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 29
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 30
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 31
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 32
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 33
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 34
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 35
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 36
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 37
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 38
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 39
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 40
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 41
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 42
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 43
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 44
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 45
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 46
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 47
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 48
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 49
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 50
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 51
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 52
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 53
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 54
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 55
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Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi 56
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