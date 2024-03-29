Rusya'daki saldırıda can kaybı 144'e yükseldi

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 22 Mart’taki “Crocus City Hall” konser salonu saldırısında yaralananların tedavi altında olduğunu açıkladı.
Bugün, durumu kritik olan bir yaralının daha vefat ettiği, doktorların elinden geleni yaptığı fakat kurtarılamadığı belirtildi.
Hastanelerde halen 17’si ağır olmak üzere 69 kişinin tedavisi devam ediyor.
Acil Durumlar Bakanlığı, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada ölü sayısının 143 olduğunu duyurmuştu.
Moskova’daki “Crocus City Hall” konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı sosyal medya görüntülerine yansımıştı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını bildirdi.