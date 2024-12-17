Rusya'daki suikastı Ukrayna üstlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'daki suikastı Ukrayna üstlendi

Moskova'daki patlamada Korgeneral Igor Kirillov öldürülmüştü. Suikastı ise Ukrayna İstihbaratı üstlendi.

Bu sabah saatlerinde Moskova'daki patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri başkanı Korgeneral Igor Kirillov da dahil olmak üzere iki kişi öldürülmüştü. Rusya'daki suikastı ise Ukrayna üstlendi.

Ukrayna Güvenlik Kaynakları "Moskava'da özel operasyonda Rus Genaral Igor Kirillov'u Ukrayna İstihbaratı öldürdü" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Moskova'daki Ryazansky Prospekt'te bir patlama meydana geldi. Edilinen bilgiye göre; patlama saat 06.11'de gerçekleşti. İlk belirlemelere göre olaydan birkaç saat önce kimliği belirsiz bir kişi, elektrikli scooter'ı bir binanın girişinin yakınına park etti ve scooter'ın sapına IED (doğaçlama patlayıcı) taktığı belirtildi. Patlama sonucunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri başkanı Korgeneral Igor Kirillov da dahil olmak üzere iki kişi öldürülmüştü.

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