Rusya'daki suikastı Ukrayna üstlendi

Bu sabah saatlerinde Moskova'daki patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri başkanı Korgeneral Igor Kirillov da dahil olmak üzere iki kişi öldürülmüştü. Rusya'daki suikastı ise Ukrayna üstlendi.

Ukrayna Güvenlik Kaynakları "Moskava'da özel operasyonda Rus Genaral Igor Kirillov'u Ukrayna İstihbaratı öldürdü" dedi.

Rusya'da patlama: Üst düzey askeri isim öldürüldü

NE OLMUŞTU?

Moskova'daki Ryazansky Prospekt'te bir patlama meydana geldi. Edilinen bilgiye göre; patlama saat 06.11'de gerçekleşti. İlk belirlemelere göre olaydan birkaç saat önce kimliği belirsiz bir kişi, elektrikli scooter'ı bir binanın girişinin yakınına park etti ve scooter'ın sapına IED (doğaçlama patlayıcı) taktığı belirtildi. Patlama sonucunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri başkanı Korgeneral Igor Kirillov da dahil olmak üzere iki kişi öldürülmüştü.