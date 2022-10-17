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Rusya’daki uçak kazasında can kaybı 4’e yükseldi

Rusya’nın Yeysk kentindeki uçak kazasında can kaybı 4’e, yaralı sayısı 25’e yükseldi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 23:40
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Rusya’daki uçak kazasında can kaybı 4’e yükseldi

Rusya’daki uçak kazasında can kaybı 4’e yükseldi
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Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Yeysk kentindeki uçak kazasında can kaybı artıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 4’e, yaralı sayısının ise 25’e yükseldiği aktarılarak, 1’i çocuk olmak üzere 5 kişinin ağır yaralı olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı binada kaza anında 363 kişinin bulunduğunu aktaran Bakanlık, kazanın ardından binanın tamamen tahliye edildiğini ve yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kazadan zarar gören ailelere destek verilmesi yönünde talimat verirken, Krasnodar Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uçak, eğitim uçuşundaydı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkış yapan bir Su-34 uçağı Yeysk şehri içinde düştü" ifadeleri kullanılmış, pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlatarak sağ kurtulduğu aktarılmıştı. Uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu ifade edilmiş, düşen uçağın yakıt tankının patlaması sonucu binada yangın çıktığı belirtilmişti.

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